В НАН Беларуси выбрали лучших пишущих о науке журналистов. Среди них – сотрудники СТВ, и вот что они рассказывают

Новости Беларуси. Выращивание органов и тканей, создание нанолекарств и развитие искусственного интеллекта. Разработки Национальной академии наук Беларуси занимают передовые позиции в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 февраля там чествовали ученых с выдающимися достижениями и безграничным потенциалом, а также журналистов, которые в прошлом году свои материалы посвятили достижениям Академии наук.

Среди награжденных и наши коллеги. Илона Волынец отмечена за «Лучшее представление достижений НАН Беларуси в сети Интернет». Кристина Федорович награждена дипломом в номинации «Лучший сюжет на телевидении». Наш телеканал всегда активно следит за успехами отечественных ученых. Репортеры СТВ не пропускают ни одной научной презентации и всегда одними из первых рассказывают телезрителям об исследованиях и разработках.

Илона Волынец, корреспондент СТВ: Вообще, всегда с большим удовольствием готовлю материалы о деятельности Академии наук, потому что, во-первых, есть о чем рассказывать, во вторых, есть чем гордиться. На секундочку, Беларусь уже давно – космическая держава. Наши ученые ежегодно отправляются в дальние экспедиции, в Антарктиду. Уже собран уникальный багаж исследований. Я уже не говорю про разные разработки в разных сферах. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и медицина. Я вообще не удивлюсь, если в ближайшем будущем на СТВ раздастся звонок и наши ученые скажут: «Ребята, берите камеру, приезжайте. Мы разработали собственную вакцину от коронавируса».

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

Скажу честно, очень приятно одной из первых узнавать о разработках Академии наук Беларуси, но более приятно и, конечно, одновременно ответственно рассказывать об этом в эфире, потому что от того, каким образом ты сам это прочувствуешь сквозь призму своего журналистского взгляда, зависит то, в каком свете зрители увидят ту или иную инновацию. А эта награда, мне кажется, – доказательство, что мы делаем все абсолютно правильно. И значит, что в эфире СТВ появится еще не один репортаж о разработках Академии наук Беларуси.

Это уже 11-й по счету конкурс Академии наук Беларуси. Ежегодно он вызывает большой интерес среди авторов. В этот раз было заявлено более 100 материалов со всей страны.