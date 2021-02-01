Выращивание органов, создание нанолекарств. Какие разработки белорусских учёных признаны лучшими?

Новости Беларуси. Выращивание органов и тканей, создание нанолекарств и развитие искусственного интеллекта. Разработки Национальной академии наук Беларуси занимают передовые позиции в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 февраля там чествовали ученых с выдающимися достижениями и безграничным потенциалом. Среди награжденных как молодые специалисты, так и заслуженные деятели. В НАН Беларуси выбрали топ-10 результатов наших ученых за минувший год. Они касались инноваций в сфере медицины, экологии, микробиологии, генетики, а также химии, машиностроения, математики и других научных отраслей. Награждение победителей приурочили к празднованию Дня белорусской науки.

Светлана Кривенко, заместитель директора по науке ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии»:

Это был большой труд нашего коллектива. Нам удалось создать новые биомедицинские клеточные продукты. Это достаточно новые и активно развивающиеся направления во всем мире, и очень приятно, что мы смогли внести свою лепту. Мы продолжаем создавать новые клеточные продукты, у нас есть много новых идей, много новых разработок, которые мы будем стараться воплотить в жизнь во благо здоровья наших пациентов.