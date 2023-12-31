Председатель Госпогранкомитета: на белорусско-украинском участке границы сохраняется напряжённость

Новости Беларуси. Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов в докладе Президенту сделал акцент на усиление охраны государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая острую ситуацию в соседних странах, пограничники, несмотря на праздничные дни, в полном объеме выполняют мероприятия по охране государственной границы, пресечению попыток противоправных действий. Эта работа проводится в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами, военными, органами власти и населением на местах.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Обстановка на государственной границе Республики Беларусь резких изменений не претерпела, вместе с тем сохраняется определенная напряженность, особенно на белорусско-украинском участке. Несмотря на канун Нового года, очереди грузовых транспортных средств в автодорожных пунктах пропуска остались. О положении дел на государственной границе по состоянию на 31 декабря 2023 года доложено Президенту Республики Беларусь. На основании его распоряжения уточнены задачи соединениям и воинским частям органов пограничной службы. Подразделения границы и пограничного контроля выполняют задачи в усиленном режиме пограничной службы пограничного контроля. Оперативные и тактические резервы находятся в постоянной готовности к выполнению задач при изменении обстановки.

Президент также попросил руководителей силовых структур поздравить от его имени личный состав министерств и ведомств с наступающим Новым годом. И особенно тех ребят, которым предстоит нести службу в праздничную новогоднюю ночь.