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Председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал, какие информационные технологии будут использоваться для охраны границы

20 мая 2018 16:20
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Новости Беларуси. В Беларуси отметят 100-летие органов пограничной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал, какие информационные технологии будут использоваться для охраны границы-1

Этот праздник, без преувеличения, важен для всей страны. В сегодняшних реалиях граница развивается все активнее. Какие новшества планируется ввести в будущем на границе рассказал председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.

Председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал, какие информационные технологии будут использоваться для охраны границы-4

Виктория Ходосок, СТВ:
Вы заявляли, что Беларусь идет по пути создания интеллектуальной госграницы – IT-границы. Насколько информационные технологии проникают сейчас в охрану границы? Какие знания требуются бойцам?

Председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал, какие информационные технологии будут использоваться для охраны границы-7

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, генерал-майор: 
Сейчас вот даже на этой заставе построена другая система. Где-то система видеонаблюдения, где-то в лесистых поставлены датчики. Если идет нарушение, на аппарате видно, кто это пошел – зверь, человек, автомашина. Может это и больше затрат, но они оправдываются. Если участок границы простой, без интеллектуальной границы, надо высылать 10-15 нарядов, то сейчас, где таким участком оборудовано, 1-2.

Большое интервью с Анатолием Лаппо здесь

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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