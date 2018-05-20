Председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал, какие информационные технологии будут использоваться для охраны границы

Новости Беларуси. В Беларуси отметят 100-летие органов пограничной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси отметят 100-летие органов пограничной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Этот праздник, без преувеличения, важен для всей страны. В сегодняшних реалиях граница развивается все активнее. Какие новшества планируется ввести в будущем на границе рассказал председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.
Виктория Ходосок, СТВ:
Вы заявляли, что Беларусь идет по пути создания интеллектуальной госграницы – IT-границы. Насколько информационные технологии проникают сейчас в охрану границы? Какие знания требуются бойцам?
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, генерал-майор:
Сейчас вот даже на этой заставе построена другая система. Где-то система видеонаблюдения, где-то в лесистых поставлены датчики. Если идет нарушение, на аппарате видно, кто это пошел – зверь, человек, автомашина. Может это и больше затрат, но они оправдываются. Если участок границы простой, без интеллектуальной границы, надо высылать 10-15 нарядов, то сейчас, где таким участком оборудовано, 1-2.
Большое интервью с Анатолием Лаппо здесь.