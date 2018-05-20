Председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал, какие информационные технологии будут использоваться для охраны границы

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, генерал-майор:

Сейчас вот даже на этой заставе построена другая система. Где-то система видеонаблюдения, где-то в лесистых поставлены датчики. Если идет нарушение, на аппарате видно, кто это пошел – зверь, человек, автомашина. Может это и больше затрат, но они оправдываются. Если участок границы простой, без интеллектуальной границы, надо высылать 10-15 нарядов, то сейчас, где таким участком оборудовано, 1-2.

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