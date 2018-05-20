В моем личном деле одна запись – пограничник: председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал, как начинался его профессиональный путь
Новости Беларуси. Беларусь отметит День пограничника. В 2018 году дата особая – ровно 100 лет назад был подписан декрет «Об учреждении пограничной охраны», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для каждого пограничника – это особая дата. Председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо помнит в деталях, как впервые решил стать пограничником.
Виктория Ходосок, СТВ:
Анатолий Петрович, у вас лично есть какие-то традиции празднования Дня пограничника, что-то может необычное?
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, генерал-майор:
Я два раза в год соблюдаю такие пограничные и военные традиции. Это 27-го мая в 20 часов и 27 октября в 6 часов утра. Почему? 27 мая в 20.00 начинаются пограничные сутки, а 27 октября я в 6 часов утра был призван на службу в погранвойска. Как начинается: я достаю свой альбом и рассматриваю его. На первой странице у меня наклеена моя повестка, когда я призывался в погранвойска и приказ министра обороны о призыве юношей на срочную военную службу. Посмотришь, и иногда даже слезы на глазах накатываются. С такого мальчишки, который пришел на заставу, где-то и страшно было. А потом я решил стать пограничником. В моем личном деле одна запись – пограничник.
Большое интервью с Анатолием Лаппо здесь.