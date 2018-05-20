В моем личном деле одна запись – пограничник: председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал, как начинался его профессиональный путь

Новости Беларуси. Беларусь отметит День пограничника. В 2018 году дата особая – ровно 100 лет назад был подписан декрет «Об учреждении пограничной охраны», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для каждого пограничника – это особая дата. Председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо помнит в деталях, как впервые решил стать пограничником.