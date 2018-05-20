Какой процент в Госпогранкомитете Беларуси составляют женщины, и в чем особенность их службы?

Профессия пограничник чаще всего ассоциируется с мужским полом. Но это совсем не так. Многие женщины также посвятили себя этому сложному делу. Анатолий Лаппо рассказал об особенностях службы женщин в погранвойсках.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, генерал-майор:

Сейчас мы кадрового голода не испытываем. Наши подразделения укомплектованы все практически на 95-98 %. Что касается женского вопроса, если взять пункт пропуска – Национальный аэропорт «Минск» – 70 % женщин. Каменный лог, Котловка – 50 % женщин. Мы об этом не сожалеем. Мы это будем развивать. У нас есть группа женщин, которые обучаются по профилю погранконтроля в Институте пограничной службы. 20 девушек сейчас заканчивают второй курс. Посмотрим, будем дальше набирать. Много у нас женщин-офицеров.

Виктория Ходосок:

А есть какие-то поблажки женщинам?

Анатолий Лаппо:

Нет, поблажек нет. Единственная поблажка – это серьги можно разрешить носить, естественно тени, чтобы женщина выглядела женственной. Особенно, когда на пункте пропуска: любой гражданин, который пересекает Республику Беларусь, сам заметит – сидит в кабине мужчина-контролер или женщина. Почему-то больше пытаются перейти туда, где оформляет женщина. Улыбка женская и мужская – это две большие разницы.