Белорусские школьники и студенты бесплатно посетили музеи в последнюю среду октября

Мост между прошлым, настоящим и будущим – это музеи. В прошлом году более 7,5 миллиона человек ознакомились с экспонатами в нашей стране. Увидеть полотна знаменитых мастеров, пройтись по Мирскому замку или познакомиться с боевой техникой времен Великой Отечественной. Среди желающих провести время подобным образом немало и молодых людей. Более 150 музеев страны школьники и учащиеся колледжей 30 октября могли посетить бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спрос на это предложение высокий. Запись на экскурсии начали еще в августе. Так, например, Национальный художественный музей посетили 50 групп. К просмотру для них были доступны все действующие экспозиции. Познакомиться с работами Айвазовского, Репина, Шишкина молодые люди приехали из разных областей.

Стефания Шалик, учащаяся гимназии № 75 имени Масленикова П.В.: Мне очень понравилась такая живая, легкая работа Айвазовского. От нее прямо веет теплом, морским бризом.

Арина Сасова, учащаяся гимназии № 75 имени Масленикова П.В.: Интересно смотреть на то, как художники этих картин кладут свои мазки на картину. Поражают определенные предметы, тени, ракурсы.

Маргарита Каберна, младший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы и маркетинга Национального художественного музея Беларуси:

Такой экскурсионный маршрут позволяет школьникам познакомиться с постоянной экспозицией всего главного корпуса. Рассматриваем, как правило, залы все, но очень точечно на примере определенных произведений знакомим ребят, как с конкретно каким-либо произведением, так и со всей эпохой.

Такой единый день – каждая последняя среда месяца – определен соглашением о сотрудничестве между Министерствами культуры и образования. Организованные группы посещают музеи по предварительной записи.