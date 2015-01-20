Председатель Центральной контрольной комиссии ООО БРСМ Алеся Винник рассказала о молодёжном проекте «100 идей для Беларуси»

2015 год объявлен в Беларуси годом молодёжи. И это самое время для того, чтобы обратить своё внимание на молодых талантов, дать им возможность проявить себя, раскрыв свой творческий потенциал, своё «я». О том, как осуществляется поиск одарённых ребят рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения » на СТВ - председатель Центральной контрольной комиссии ООО БРСМ и координатор проекта «100 идей для Беларуси» Алеся Винник.

Вы – координатор проекта «100 идей для Беларуси». Где Вы находите всех этих талантливых ребят?

Алеся Винник, председатель Центральной контрольной комиссии ООО БРСМ, координатор проекта «100 идей для Беларуси»:

Проект «100 идей для Беларуси» существует уже около трех лет. Благодаря ему, мы находим наших «умняшек». Это светлые головы, которые есть в каждом уголке Беларуси. Конкурс проходит в каждой первичной организации БРСМ.

Понятие «молодёжь» какие возрастные рамки предполагает?

Алеся Винник, председатель Центральной контрольной комиссии ООО БРСМ, координатор проекта «100 идей для Беларуси»:

По нашим нормативно-правовым актам, по законам об основах государственной молодёжной политике молодой человек в Беларуси – это гражданин Республики Беларусь от 14 до 31 года. Такой возраст и вступления в БРСМ.

Есть информация, что идеи можно предлагать даже когда тебе исполнилось и 35 лет. Это так?

Алеся Винник, председатель Центральной контрольной комиссии ООО БРСМ, координатор проекта «100 идей для Беларуси»:

Если у тебя есть статус молодого ученого.

А если ты уже вышел из того возраста, что делать с идеями то?

Алеся Винник, председатель Центральной контрольной комиссии ООО БРСМ, координатор проекта «100 идей для Беларуси»:

К нам приходят люди даже старшего поколения. Идеи принимаются абсолютно все.

Есть ли совсем юные таланты, вундеркинды, которые предлагают совсем недетские идеи – серьёзные, грандиозные…

Алеся Винник, председатель Центральной контрольной комиссии ООО БРСМ, координатор проекта «100 идей для Беларуси»:

Есть. И в этом году мы решили не просто провести конкурс, но и проанализировать: какая молодёжь к нам приходит, с какими идеями, в каких сферах и направлениях. Ключевым вопросом для нас стал возраст. Кто все же идёт в науку и пытается что-то изобретать? В этом году, наверное, 1/3 часть – это наши школьники. Гродненская область. Есть мальчик Арсений, который в 7 классе изобрел прототип биоморфного робота. Он полностью повторяет движения животного. Мальчик объясняет это так: человек изобрёл колесо, однако в природе его не было. Но мы с роду мы заимствовали все для передвижения – допустим, робот двигается по движению мускулатуры человека. Он же взял самое лучшее – где-то что-то от ящерицы, что-то – от тигра. Для чего биоморфный робот? В тех же чрезвычайных ситуациях, скажем, при тушении пожара, он полностью управляется дистанционно и может проникать даже в самые труднодоступные гущи леса, джунгли, озёра, болота и т.д. В Витебской области ребята в соавторстве придумали тепловизор. Элементарное оборудование, которое смотрит утечку тепла. И наша «фишка» - один из победителей, который вошёл в 10-ку – это Павел Бацылев. Школьник из города Старые Дороги, который еще в 10 классе придумал мобильное приложение. Сейчас очень активно развивается сфера IT-технологий. Очень много проектов. Белорусская молодёжь делает массу приложений для мобильных, IT сферы в целом. И этот школьник разработал мобильное приложение – это универсальный решебник задач по химии. В принципе не нужно переводить его на несколько языков мира – таблица Менделеева для всех едина. Туда вбивается несколько формул, и он решает тебе задачку. Причем скачали это приложение на сегодняшний день из Google Play – 100 тыс. раз из них 650 – из США. На сегодняшний день он студент БГУ и разработал еще одно мобильное приложение для БРСМ, которое помогает нашим активистам увидеть, какие мероприятия планируются в будущем.