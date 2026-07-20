Лукашенко призвал развивать сотрудничество Беларуси с арабскими странами

Беларусь выступает за дружеские отношения на основе экономики и мирный дипломатический подход к решению любых возникающих вопросов. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также глава государства озвучил свою позицию по вопросам международной обстановки. Александр Лукашенко выразил мнение о необходимости более консолидированной позиции арабских государств по глобальным и существенным вопросам в мире. С учетом существующего конфликта на Ближнем Востоке.

Президент подчеркнул, что Беларусь успешно сотрудничает с ОАЭ, Египтом, Ливией и Сирией и есть все основания для того, чтобы масштабировать этот опыт на другие страны арабского мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого и является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые были бы основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, которые вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент при вашем желании мы готовы встречаться с вами и обсуждать злободневные вопросы наших отношений. Хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.

Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями.

Если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные богатые страны мира, а на и равновеликие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировало ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего.