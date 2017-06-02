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Председатель администрации немецкого Баутцена: Надеюсь, что контакты между нашими районами будут успешными

02 июня 2017 17:48
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Новости Беларуси. Делегацию немецкого района Баутцен встречали 2 июня в белорусской столице. Гости посетили Партизанский район, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стороны подписали соглашения о сотрудничестве, договорились о совместных проектах в экономике и социальной сфере,

торговле и образовании, а так же обменялись опытом ведения бизнеса.

Председатель администрации немецкого Баутцена: Надеюсь, что контакты между нашими районами будут успешными-1

Денис Капитан, первый заместитель главы администрации Партизанского района:
Представители администрации Партизанского района посетили Германию. Представители немецкой стороны были здесь, у нас.

Результатом предварительной работы стало подписание соглашения о сотрудничестве.

Председатель администрации немецкого Баутцена: Надеюсь, что контакты между нашими районами будут успешными-4

Михаэль Хариг, председатель администрации района Баутцен (Германия):
В нашем регионе Баутцен очень разнообразная экономика. Есть предприятия, занимающиеся машиностроением, химией и пищевой промышленностью. В Минске, в частности, в Партизанском районе, есть предприятия, занимающиеся подобной деятельностью.

Поэтому я надеюсь, что контакты между нашими районами будут успешными.

Немецкие партнеры также посетили ряд инновационных производств Партизанского района, побывали в бизнес-инкубаторе и оценили новинки Минского тракторного завода.

# общество # Денис Капитан # Беларусь-Германия # Фотофакт # Михаэль Хариг

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