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Белорусские спасатели вернулись домой из Мьянмы

08 апреля 2025 17:39
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Этим вечером борт со специалистами МЧС вернулся на Родину после оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Мьянме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спасатели вернулись домой из Мьянмы-2

Это уже не первая подобная миссия белорусских спасателей за рубежом. Мы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. В течение пяти суток поисково-спасательная команда «ЗУБР» МЧС круглосуточно работала в зоне стихийного бедствия. Город Мандалай больше других пострадал от землетрясения. В ходе операции спасатели разбирали завалы, чтобы добраться до возможных выживших. 

Работы осложнялись непростыми условиями: высокой температурой, запыленностью и риском обрушения поврежденных зданий. За время пребывания в Мьянме спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов 8 погибших. 8 апреля команда вернулась домой на самолете, который накануне доставил в пострадавшее государство гуманитарную помощь от нашей страны.

# МЧС Беларуси

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