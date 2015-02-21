Предприятия потребкооперации выходят на новый уровень развития: большой ассортимент, низкие цены и шаговая доступность торговых объектов

Новости Беларуси. Большой ассортимент, низкие цены и шаговая доступность торговых объектов. Предприятия потребкооперации выходят на новый уровень развития. В городских универсамах, в сельских магазинах и даже в передвижных автолавках покупатели могут купить любой товар: от продуктов питания до сложной бытовой техники.

Жительница городского посёлка Вороново Елена Климук готовке на собственной кухне предпочитает поход в местный универсам. Здесь, признаётся женщина, по приемлемым ценам можно купить и первое, и второе, и десерт. Ассортимент товаров не хуже, чем в крупном супермаркете. Есть всё: от солений и варений собственного производства до цветов и мясных полуфабрикатов.

Елена Климук, жительница г. п. Вороново:

Везде указатели. Очень много акционного товара, что мне нравится, постоянно обновляется.

Работать по-новому районную потребкооперацию заставила большая конкуренция. Широкий ассортимент и низкие цены — теперь главные ориентиры в торговле. Собственное производство основных продуктов исключает посредников, а это не малая экономия. О снижении цены удалось договориться и с другими поставщиками.

Валерьян Андруконис, директор Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества:

Наши предприятия проводят постоянные акции со снижением цены. Естественно, мы со своей стороны снижаем торговые надбавки. Мы тесно работаем с нашими предприятиями республики. Совместными акциями со стороны поставщика и со стороны продавца мы снижаем цены.

Ничем не отличаются от райцентра и сельские магазины. Система самообслуживания уже давно себя оправдала.

Современная автолавка в Вороновском районе обслуживает более 150 деревень. Три раза в неделю заезжают в населённые пункты даже с одним жителем. Кроме продуктов, доставляют трикотаж, технику и лекарства.

Пенсионерка Анна Гремза уже несколько лет живёт одна. Мужа нет, а дети давно разъехались. Поэтому приезда автолавки каждый раз очень ждёт. С её работниками можно и поговорить, и поделиться проблемами, и узнать последние новости. Да и продукты выгодно у них покупать — цены приемлемые даже для пенсионеров.

В районах потребкооперация вне конкуренции. Жителей привлекают современные стандарты обслуживания и низкие цены. Для сельчан же это уникальная возможность совершить покупку буквально не отходя от дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.