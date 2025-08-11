Какие объекты социальной инфраструктуры появились в Минске в 2025 году – ответил эксперт

Ежегодно во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Эти люди своими руками создают облик нашей страны, обеспечивают ее развитие и процветание. Строительная сфера является одной из ключевых для экономики Беларуси. Работники обеспечивают строительство жилья, объектов промышленности и социальной инфраструктуры.
Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Сколько новых поликлиник, школ, больниц и других социальных учреждений еще откроется в Минске в ближайшее время?
Вадим Пичиц, первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиционный Мингорисполкома:
Если мы говорим про объекты социальной сферы, то уже в 2025 году введены в эксплуатацию два детских дошкольных учреждения – это детский садик по улице Фогеля, а также в поселке Восточный. Мы ждем в ближайшее время от наших двух инвесторов передачу в коммунальную собственность также двух детских садов – это в жилом комплексе «Северный Берег», а также в районе проспекта Дзержинского. В 2025 году планируем завершить строительно-монтажные работы по детскому саду в границах улиц Таежная-Ключевая. Если мы рассматриваем объекты здравоохранения, уже завершена реконструкция 13-й поликлиники. Состоялось торжественное открытие объекта здравоохранения на улице Маяковского, 31. Следует отметить, что этот объект был построен на базе бывшего объекта долгостроем. Планируем завершить строительно-монтажные работы по двум школам. Жителей Ленинского района ждет приятная новость. На завершающей стадии находится строительства ФОК на улице Янки Лучины. Такой же объект строится во Фрунзенском районе по улице Казимировской. Также в 2025 году мы этот объект планируем сдать. Любителей спорта ждет приятная новость. Завершается реконструкция стройкомплекса БФСО «Динамо» по улице Даумана, 23.
Подробности в видео.