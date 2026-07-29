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Предприятия «Беллегпрома» к учебному году поставят в реализацию около 500 тыс. единиц школьной формы

29 июля 2026 07:09
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Предприятия «Беллегпрома» к учебному году готовы поставить в реализацию около 500 тысяч единиц школьной формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия «Беллегпрома» к учебному году поставят в реализацию около 500 тыс. единиц школьной формы-2

Дизайнеры обновили ассортимент на 60 %, сделав акцент на практичности и комфорте. Новая коллекция построена по принципу капсульного гардероба – вещи легко комбинируются. В моде остается стиль оверсайз, популярный среди молодежи.

Предприятия «Беллегпрома» к учебному году поставят в реализацию около 500 тыс. единиц школьной формы-4

Наталия Мороз, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
Мы и экспортируем одежду делового стиля. Исторически так сложилось, что в этом плане основной рынок – это Российская Федерация. Там тоже любят нашу белорусскую одежду, обувь, и мы иногда в кооперации с российскими производителями выступаем. Вот так что есть там наша одежда делового стиля. В том числе мы же реализуем ее и через интернет-площадки.

Госстандарт ввел новые требования: ткани должны быть прочнее, а содержание синтетики – ограничено. Для включения в реестр отечественных производителей, одежда должна на 50 % состоять из материалов Союзного государства и производиться в Беларуси.

# Детская одежда # Одежда # Наталия Мороз

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