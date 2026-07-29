Предприятия «Беллегпрома» к учебному году поставят в реализацию около 500 тыс. единиц школьной формы

Предприятия «Беллегпрома» к учебному году готовы поставить в реализацию около 500 тысяч единиц школьной формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталия Мороз, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Мы и экспортируем одежду делового стиля. Исторически так сложилось, что в этом плане основной рынок – это Российская Федерация. Там тоже любят нашу белорусскую одежду, обувь, и мы иногда в кооперации с российскими производителями выступаем. Вот так что есть там наша одежда делового стиля. В том числе мы же реализуем ее и через интернет-площадки.

Госстандарт ввел новые требования: ткани должны быть прочнее, а содержание синтетики – ограничено. Для включения в реестр отечественных производителей, одежда должна на 50 % состоять из материалов Союзного государства и производиться в Беларуси.