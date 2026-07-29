Сотрудники столичной ГАИ вывели людей из горящего дома

Инспекторы ДПС ГАИ Мингорисполкома во время патрулирования заметили столб дыма над жилым сектором деревни Цна. Они немедленно направились к дому, где открытым пламенем горела кровля. Внутри могли быть люди – счет шел на минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сержант милиции Никита Лисименко и капитан милиции Антон Козлов преодолели забор и бросились к горящему строению.