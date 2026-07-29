Сотрудники столичной ГАИ вывели людей из горящего дома
Инспекторы ДПС ГАИ Мингорисполкома во время патрулирования заметили столб дыма над жилым сектором деревни Цна. Они немедленно направились к дому, где открытым пламенем горела кровля. Внутри могли быть люди – счет шел на минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сержант милиции Никита Лисименко и капитан милиции Антон Козлов преодолели забор и бросились к горящему строению.
Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Инспекторы разбудили жильцов и оповестили об опасности, после чего вывели всех на безопасное расстояние от строения. При этом в доме находилось несколько человек, в том числе пожилые люди и дети.
– У вас дом горит. Выходите, выходите из дома все.
Одновременно инспекторы убрали газовый баллон и проверили, нет ли рядом других взрывоопасных предметов. А после эвакуации людей, обеспечили проезд пожарной техники. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Случай показал, насколько важна мгновенная реакция и слаженность действий патрульных.