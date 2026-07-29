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Сотрудники столичной ГАИ вывели людей из горящего дома

29 июля 2026 06:10
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Инспекторы ДПС ГАИ Мингорисполкома во время патрулирования заметили столб дыма над жилым сектором деревни Цна. Они немедленно направились к дому, где открытым пламенем горела кровля. Внутри могли быть люди – счет шел на минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сержант милиции Никита Лисименко и капитан милиции Антон Козлов преодолели забор и бросились к горящему строению.

Сотрудники столичной ГАИ вывели людей из горящего дома -2

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Инспекторы разбудили жильцов и оповестили об опасности, после чего вывели всех на безопасное расстояние от строения. При этом в доме находилось несколько человек, в том числе пожилые люди и дети.

Сотрудники столичной ГАИ вывели людей из горящего дома -4

– У вас дом горит. Выходите, выходите из дома все.

Сотрудники столичной ГАИ вывели людей из горящего дома -6

Одновременно инспекторы убрали газовый баллон и проверили, нет ли рядом других взрывоопасных предметов. А после эвакуации людей, обеспечили проезд пожарной техники. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Случай показал, насколько важна мгновенная реакция и слаженность действий патрульных.

# Пожар

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