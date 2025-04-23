Предприятия Беларуси представлены на многоотраслевой выставке в Зимбабве

Эта международная торговая ярмарка – крупнейшее мероприятие в южно-африканском регионе, которое в нынешнем году отмечает юбилей – 65-й выпуск проекта. Форум объединил свыше 20 стран. На площадке Зимбабвийского международного выставочного центра свои товары, а также услуги предлагают и белорусы. Наша продукция высоко востребована в регионе как в государственном секторе, так и среди представителей бизнеса. На стендах экспозиции «Made in Belarus» презентован широкий спектр предложений от сектора машиностроения и пищевой промышленности до сферы образования. Насыщенная деловая неделя на полях форума – это бизнес-встречи и переговоры с иностранными партнерами и представителями компаний.