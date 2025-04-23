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Предприятия Беларуси представлены на многоотраслевой выставке в Зимбабве

23 апреля 2025 06:00
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Найти новых партнеров и заключить взаимовыгодные коммерческие контракты. Предприятия Беларуси представлены на многоотраслевой выставке в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Беларуси представлены на многоотраслевой выставке в Зимбабве-2

Эта международная торговая ярмарка – крупнейшее мероприятие в южно-африканском регионе, которое в нынешнем году отмечает юбилей – 65-й выпуск проекта. Форум объединил свыше 20 стран. На площадке Зимбабвийского международного выставочного центра свои товары, а также услуги предлагают и белорусы. Наша продукция высоко востребована в регионе как в государственном секторе, так и среди представителей бизнеса. На стендах экспозиции «Made in Belarus» презентован широкий спектр предложений от сектора машиностроения и пищевой промышленности до сферы образования. Насыщенная деловая неделя на полях форума – это бизнес-встречи и переговоры с иностранными партнерами и представителями компаний.

# Выставки # Беларусь-Зимбабве

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