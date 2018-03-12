Предпринимательство. В какой сфере деятельности выгодно заниматься бизнесом в Беларуси

Наша рубрика для тех, у кого полно бизнес-идей, и мы поможем их реализовать. В своих сюжетах мы будем раскрывать нюансы и тонкости, делиться мнениями экспертов и давать советы по успешному ведению бизнеса в нашей стране. А ещё, познакомим вас с теми, кто построил свой бизнес с нуля, добился успеха и стал примером для тех, кто только начинает. В последние годы только самые ленивые специалисты не рассказывали о том, как на самом деле облегчилась процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но становясь на этот путь, следует помнить о нескольких важных вещах. Сергей Стрельчик, юрист, вице-председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»:

Нельзя быть учредителем коммерческой организации, если в отношении гражданина вынесено судебное постановление о взыскании денежных средств, либо имущества, либо вынесена исполнительная надпись нотариуса и это взыскание не осуществлено. Долг остаётся.

У тех граждан, которые нарушат данные требования и зарегистрируют субъект ведения хозяйства, деятельность будет признана незаконной. А вот сколько в нашей стране тех, кто зарегистрирован по закону. Александр Калиновский, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Количество малых предприятий в стране осталось на том же уровне, примерно, что и в 2016 году. По количеству индивидуальных предпринимателей мы даже немножко выросли, и где-то на 4 с половиной тысячи увеличилось количество наёмных людей, которых индивидуальные предприниматели привлекают к своей деятельности.

Если вы вдруг захотели увеличить эти цифру и решили зарегистрировать своё собственное дело, но пока не знаете какой вид деятельности вам ближе, вот вам еще пища для размышлений. Александр Калиновский:

Половина – это сфера торговли и услуг. Это виды деятельности, в которых можно начать и организовать бизнес можно с наименьшими затратами. Работа в этом направлении ведёт к возможности первоначально накопить какой-то капитал, а дальше уже потом развиваться.

Чётко определившись с целями, можно смело отправляться в регистрирующий орган. Сергей Стрельчик:

Спустя пять рабочих дней после регистрации, человек, лицо, организация, уже находится на учёте и никаких хлопот с постановками на учёт нет. Будет меньше хлопот и у тех, кто выберет вид деятельности из перечня по Декрету №7. Напомним, что документ был подписан Президентом Республики Беларусь в целях улучшения бизнес-климата в стране.

Александр Калиновский:

Сегодня органы госуправления различных уровней достаточно напряжённо работают вместе с бизнес-сообществами через общественно-консультационные Советы, через Совет по развитию предпринимательства, через бизнес-союзы. Хотелось бы напомнить ещё о нескольких простых, но важных нюансах. Сергей Стрельчик:

В случае смены юридического адреса, либо смены руководителя организации необходимо в 10-дневный срок направить уведомление в регистрирующий орган о том, что это состоялось. И если поменялся состав участников организации, то изменения в Устав следует подать на регистрацию в течение двух месяцев со дня смены состава учредителей.