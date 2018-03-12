Европейские эксперты посетят Белорусскую АЭС. Готова ли площадка к экстремальным ситуациям?

Новости Беларуси. Готова ли Белорусская АЭС к экстремальным ситуациям? Этот вопрос в центре внимания европейских экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 12 марта они начнут работать в Беларуси в рамках партнерской программы проверки результатов стресс-тестов. Это представители 15 государств. Возглавляет делегацию представитель Офиса по ядерному регулированию Великобритании Марк Фой.