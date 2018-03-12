Европейские эксперты посетят Белорусскую АЭС. Готова ли площадка к экстремальным ситуациям?
Новости Беларуси. Готова ли Белорусская АЭС к экстремальным ситуациям? Этот вопрос в центре внимания европейских экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 12 марта они начнут работать в Беларуси в рамках партнерской программы проверки результатов стресс-тестов. Это представители 15 государств. Возглавляет делегацию представитель Офиса по ядерному регулированию Великобритании Марк Фой.
Еще до визита специалисты смогли изучить национальный доклад о проверках 2016 года и задали по нему вопросы. Тогда рассматривалась устойчивость станции к различным явлениям. Теперь же в планах консультации и посещение строительной площадки в Островце. Полученная информация станет основой для предварительного отчета о проверке.
Практика проведения стресс-тестов на атомных станциях появилась после аварии на японской «Фукусиме» в 2011 году, вызванной землетрясением. Тогда и появилась необходимость лучше защищать атомные станции от природных катаклизмов и их последствий. Беларусь присоединилась к совместной декларации ЕС и государств-соседей по стресс-тестам и взяла на себя обязательства по их проведению.