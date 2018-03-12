В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» 14-летние юноши и девушки получат свои первые паспорта

Новости Беларуси. 12 марта в Беларуси стартует одна из самых масштабных национальных акций – «Мы – граждане Беларуси», приуроченная ко Дню Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 12 марта в Беларуси стартует одна из самых масштабных национальных акций – «Мы – граждане Беларуси», приуроченная ко Дню Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжественной обстановке свои первые паспорта получат лучшие юноши и девушки страны, которым исполнилось 14 лет. Это победители олимпиад и фестивалей, юные изобретатели, спортсмены, волонтеры. По уже сложившейся традиции вручение путевок во взрослую жизнь из рук представителей власти, общественных деятель и видных людей страны пройдет в Музее современной белорусской государственности. Героями дня станут 27 ребят из всех уголков нашей страны. Паспорта им вручит глава Администрации Президента Наталья Качанова.
Акция «Мы – граждане Беларуси» также пройдет во всех регионах страны до 15 марта. Особенностью 2018 года станет участие в ней победителей творческого конкурса «Мая Беларусь. Мая будучыня», которые прочтут стихи собственного сочинения о Беларуси и о своей малой родине во время проведения мероприятий.