В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» 14-летние юноши и девушки получат свои первые паспорта

Новости Беларуси. 12 марта в Беларуси стартует одна из самых масштабных национальных акций – «Мы – граждане Беларуси», приуроченная ко Дню Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной обстановке свои первые паспорта получат лучшие юноши и девушки страны, которым исполнилось 14 лет. Это победители олимпиад и фестивалей, юные изобретатели, спортсмены, волонтеры. По уже сложившейся традиции вручение путевок во взрослую жизнь из рук представителей власти, общественных деятель и видных людей страны пройдет в Музее современной белорусской государственности. Героями дня станут 27 ребят из всех уголков нашей страны. Паспорта им вручит глава Администрации Президента Наталья Качанова.