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Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола

04 февраля 2019 18:24
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Новости Беларуси. Хорошая идея – высокий доход. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Востребованность цветовой стрельбы мужчине подсказали отдыхающие.

Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола-1

Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола-3

Клуб для любителей активной игры находится на берегу Вилейского водохранилища и уже пользуется популярностью у жителей района. База оснащена 12 комплектами игрового оружия и специальной зоной с препятствиями.

Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола-6

Андрей Бялый, индивидуальный предприниматель:
Главное, чтобы был бизнес-проект, какой-то начальный капитал. Молодежь жалуется, что ездит в Минск играть. Желающие есть. То, что выходные будут заняты все, я точно уверен.

Кстати, на развитие пейнтбольного дела мужчина получил государственную субсидию. Деньги возвращать не придется, если бизнес не закроется в течение года.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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