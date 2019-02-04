Новости Беларуси. Хорошая идея – высокий доход. Предприниматель из Вилейки открыл площадку для пейнтбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Востребованность цветовой стрельбы мужчине подсказали отдыхающие.

Клуб для любителей активной игры находится на берегу Вилейского водохранилища и уже пользуется популярностью у жителей района. База оснащена 12 комплектами игрового оружия и специальной зоной с препятствиями.

Андрей Бялый, индивидуальный предприниматель:

Главное, чтобы был бизнес-проект, какой-то начальный капитал. Молодежь жалуется, что ездит в Минск играть. Желающие есть. То, что выходные будут заняты все, я точно уверен.

Кстати, на развитие пейнтбольного дела мужчина получил государственную субсидию. Деньги возвращать не придется, если бизнес не закроется в течение года.