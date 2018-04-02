«Предпринимай». Владелица Центра по лечению алкоголизма и табакокурения – о том, как открыла и развивает свой бизнес

Бизнес Ирины Борисевич возник еще в годы перестройки. Ирина Борисевич, бизнесвумен:

Эта идея возникла сначала у нас среди врачей: давайте что-то организуем, но в итоге я и еще два человека, мы организовали данное предприятие. Потихонечку предприятие росло, разрасталось, приходили новые идеи.

Так в столице в 1994 году и открылся Центр по лечению алкоголизма, табакокурения и других зависимостей в форме общества с ограниченной ответственностью. Сергей Стрельчик, юрист:

Общество с ограниченной ответственностью предполагает что, имущество, которое участники либо участник передает этому обществу, переходит в собственность самого общества. В ООО участник отвечает по его обязательствам своим взносом в уставный фонд. А в обществе с дополнительной ответственностью, помимо взноса в уставный фонд, он еще берет на себя дополнительную ответственность и размер этой ответственности не должен быть меньше 50 базовых величин. Число участников ООО и ОДО не должно превышать 50 человек.

Медицина – специфический вид услуг, потому изобрести новый продукт достаточно сложно. Преимущества искали в области сервиса. Ирина Борисевич:

Много времени и сил было потрачено на глубокое изучение этой проблемы, поиска действительно оптимальных способов и методов помощи. И я с гордостью могу сказать, что у нас, правда, высококвалифицированный персонал. И пациенты голосуют своим рублем. То, что мы уже двадцать пять лет без малого работаем на этом рынке, это говорит о том, что и наша услуга востребована и мы хорошо работаем.

В коммерческую медицину люди приходят за результатом. Потому многое зависит от того, как встретили, как поговорили, как удовлетворили потребность. У учредителей этого бизнеса было разное видение этих вопросов. Ирина Борисевич:

С 2000 года мы существуем как частное предприятие. То есть оно унитарное. Я являюсь единственным собственником, в этом плане есть плюсы, есть минусы. Во-первых, свобода в принятии решений, простая организационная структура, право отсутствия главного бухгалтера, а основной минус – это сложность «выхода» из бизнеса. Не зря самой доступной формой организации остается индивидуальное предпринимательство. Сергей Стрельчик:

ИП – это такая форма, которая не предполагает создание организации. Преимущества в том, что не нужно, следовательно, нести расходов по его содержанию, но есть недостатки. Во-первых, количество наемных работников, которых может использовать ИП ограничено тремя людьми и не все виды деятельности можно осуществлять в формате ИП.

Но что существует всегда, независимо от формы собственности, так это конкуренция. Пожалуй, этот минус присущ любому бизнесу. Хотя вести свое дело в девяностых было проще. Ирина Борисевич:

На сегодняшний день конкурентов большое количество, практически все ниши, если брать здравоохранение, закрыты. Более того, сейчас очень мощным конкурентом является государство, потому что оно также развивает платные услуги.