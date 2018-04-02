«Предпринимай». Владелица Центра по лечению алкоголизма и табакокурения – о том, как открыла и развивает свой бизнес
Бизнес Ирины Борисевич возник еще в годы перестройки.
Ирина Борисевич, бизнесвумен:
Эта идея возникла сначала у нас среди врачей: давайте что-то организуем, но в итоге я и еще два человека, мы организовали данное предприятие. Потихонечку предприятие росло, разрасталось, приходили новые идеи.
Так в столице в 1994 году и открылся Центр по лечению алкоголизма, табакокурения и других зависимостей в форме общества с ограниченной ответственностью.
Сергей Стрельчик, юрист:
Общество с ограниченной ответственностью предполагает что, имущество, которое участники либо участник передает этому обществу, переходит в собственность самого общества. В ООО участник отвечает по его обязательствам своим взносом в уставный фонд. А в обществе с дополнительной ответственностью, помимо взноса в уставный фонд, он еще берет на себя дополнительную ответственность и размер этой ответственности не должен быть меньше 50 базовых величин. Число участников ООО и ОДО не должно превышать 50 человек.
Медицина – специфический вид услуг, потому изобрести новый продукт достаточно сложно. Преимущества искали в области сервиса.
Ирина Борисевич:
Много времени и сил было потрачено на глубокое изучение этой проблемы, поиска действительно оптимальных способов и методов помощи. И я с гордостью могу сказать, что у нас, правда, высококвалифицированный персонал. И пациенты голосуют своим рублем. То, что мы уже двадцать пять лет без малого работаем на этом рынке, это говорит о том, что и наша услуга востребована и мы хорошо работаем.
В коммерческую медицину люди приходят за результатом. Потому многое зависит от того, как встретили, как поговорили, как удовлетворили потребность. У учредителей этого бизнеса было разное видение этих вопросов.
Ирина Борисевич:
С 2000 года мы существуем как частное предприятие. То есть оно унитарное. Я являюсь единственным собственником, в этом плане есть плюсы, есть минусы.
Во-первых, свобода в принятии решений, простая организационная структура, право отсутствия главного бухгалтера, а основной минус – это сложность «выхода» из бизнеса. Не зря самой доступной формой организации остается индивидуальное предпринимательство.
Сергей Стрельчик:
ИП – это такая форма, которая не предполагает создание организации. Преимущества в том, что не нужно, следовательно, нести расходов по его содержанию, но есть недостатки. Во-первых, количество наемных работников, которых может использовать ИП ограничено тремя людьми и не все виды деятельности можно осуществлять в формате ИП.
Но что существует всегда, независимо от формы собственности, так это конкуренция. Пожалуй, этот минус присущ любому бизнесу. Хотя вести свое дело в девяностых было проще.
Ирина Борисевич:
На сегодняшний день конкурентов большое количество, практически все ниши, если брать здравоохранение, закрыты. Более того, сейчас очень мощным конкурентом является государство, потому что оно также развивает платные услуги.
Сегодняшние правила бизнеса требуют качественной профессиональной подготовки от управителя. А Ирина Ивановна делится девизом с которым работает, вот уже почти четверть века.
Ирина Борисевич:
Если брать Ицхака Адизеса – один из ведущих менеджеров-управленцев в плане бизнеса, он говорил, что на предприятии должно быть четыре витамина: административная функция, командообразующая, производство, предпринимательская.