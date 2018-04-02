«Будет очень круто». Впервые в Беларуси стартует турнир по воркауту

Новости Беларуси. Энергия улиц и драйв жизни набирают обороты. Впервые в Беларуси стартует международный юношеский турнир по воркауту «Сила Братства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре дополнительного образования детей и молодежи около 30 спортсменов из России и Беларуси подготовили индивидуальную программу выступления под музыку со сложнейшими элементами на турниках. Соревнования проходят по олимпийской системе, где проигравший участник выбывает из турнира после первого же поражения.

Александр Филев, воркаутер из Беларуси:

Это будет очень зрелищно. Трюки, которые выполняют ребята, элементы не похожи на то, что люди видят в повседневной жизни. Это будет очень круто. Всегда люди остаются в восторге. Потому что для них это что-то новое, что-то необычное.

Александр Рвачев, воркаутер из России:

Если есть интерес к воркауту, то можно пробовать, находить ребят которые им занимаются, наставников, так сказать. Чтобы они помогали им учить какие-то элементы на турниках. Больше подтягиваться и просто заниматься спортивным, здоровым образом жизни. Ребята приехали сильные как и от нас, так и со всех городов Беларуси. Будут очень нешуточные соревнования. Воркаут, как одна большая семья, которая занимается одним общим делом.