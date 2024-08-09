В Минской области закуплено более 50 новых автобусов для подвоза школьников на учёбу

По всей стране продолжается подготовка к учебному году. 50 новых автобусов закуплено в Минской области для подвоза более 12 тысяч школьников на учебу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они уже доставлены во все районы региона. Так, Березинский получил 3 новых автобуса.

Они оснащены ремнями безопасности, опознавательными знаками, и трехточечными видеорегистраторами, которые могут фиксировать ситуацию как внутри салона, так и за его пределами. В каждом транспортном средстве по 30 мест и одно для сопровождающего. Один автобус оборудован подъемными устройствами и местами под инвалидные коляски, для доставки ребят в специализированные заведения. Подвозом будет охвачено 77 населенных пунктов.

Евгений Котов, управляющий Березинским районным центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций:

К водителям школьных автобусов предъявляются высокие требования. В данном случае, это отсутствие административных правонарушений. Перед выездом на линию осуществляется технический осмотр каждого транспортного средства. И водители проходят в обязательном порядке предварительный медицинский осмотр с контролем и артериального давления, и выдыхания паров алкоголя.

Также второй год подряд в каждом районе будет определен резервный автобус, чтобы в случае поломки одного из транспортных средств он мог оперативно выехать на маршрут.