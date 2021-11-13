«Нам есть на кого равняться». Газете МВД «На страже» 90 лет

Новости Беларуси. «На страже» – 90 лет. Редакция ведомственной газеты МВД Беларуси празднует юбилей. Со значимой датой коллектив поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый номер издания увидел свет 12 ноября 1931 года. И с тех пор газета-летописец белорусской милиции рассказывает читателям о борьбе с криминалом, профилактике правонарушений, передовом опыте людей в погонах из разных уголков нашей страны. Твердая государственная позиция и патриотизм сотрудников особенно зримо проявились в 2020 году и тем самым еще более укрепили доверие читателей. Сегодня издание «На страже» входит в милицейский печатный холдинг.

Александр Трояновский, начальник Объединенной редакции МВД Беларуси:

Газета «На страже» – одно из старейших ведомственных изданий. В ее истории славные страницы, нам есть на кого равняться. И сегодня я считаю, что мне очень повезло руководить таким коллективом, где каждый на своем месте, радеет за общее дело, вносит в него свой вклад.