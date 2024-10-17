Многодетная семья из Латвии сбежала в Беларусь из-за дискриминации русскоязычного населения

Многодетная семья бежала из Латвии в Беларусь. На такой шаг супруги Морозовы решились, после того как на Родине им стали угрожать лишением родительских прав и забрали ряд льгот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – их дети не выучили латышский язык и говорят на русском. В семье, которая проживала в Риге, 12 человек: двое взрослых и дети, шесть из которых школьники. Все они благодаря белорусскому безвизу смогли проследовать к нам без потери времени на подготовку документов.

С учетом сложных жизненных обстоятельств, с которыми многодетная семья столкнулась в собственной стране, Беларусь оказывает им всестороннюю помощь, отмечают в Госпогранкомитете. Пограничная служба предоставила автобус, чтобы семья Морозовых смогла доехать до Минска. Судя по багажу, это около 400 килограмм, в Беларусь они приехали не погостить.

Вот к чему приводит дискриминация русскоязычного населения в Евросоюзе.