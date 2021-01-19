«Франак, зарплата по-белорусски – заробак». Азарёнок о новых подробностях деятельности лидеров протеста
Новости Беларуси. Авторский взгляд Григория Азаренка и новые подробности о деятельности лидеров протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто такая Ирина Счастная и сможет ли она сыграть роль новой сакральной жертвы?
Подробнее в видеоматериале.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Антигосударственные помойки сегодня приступили к своему любимому занятию – cтали лепить новую сакральную жертву. На эту роль выбрали Ирину Счастную. Невиновная, а ее арестовали. Что ж, познакомимся поближе. Она координировала еще площадь 2006-го. Перед нынешними выборами съездила в Киев. Получала инструкции или вдохновлялась историей Майдана?
Григорий Азаренок:
Вот она на фоне черно-красного знамени Бандеры. Вот скриншот из социальной сети – восторгается бойцом национального батальона «Азов».
Григорий Азаренок:
А вот и культурные предпочтения. Здесь мы видим кадры марширующих нацистских преступников-полицаев с БЧБ и надпись: «Слава хлопцам, якія змагаліся за нашу будучыню і незалежнасць!» И даже котенок в СС-вской каске.
Григорий Азаренок:
И вот она вдохновилась, получила инструкции и приехала сюда. Администрировала целую сеть Telegram-каналов – «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «БГМ» и «Элехтарат». Тутбайки и нивы вам расскажут, что идейно. Ну а на самом деле?
Григорий Азаренок:
Это ей пишет – ни за что не поверите – Франак Вячорка. За что он ей платит? Как раз за эти Telegram-каналы. Дальше – больше.
Григорий Азаренок:
Строгий начальник, требовательный. Надо заливать дрянь в уши невероятных, выборы на носу.
Григорий Азаренок:
Вот вам и ларчик открывается. У Вячорки есть доступ к целой сети Telegram-каналов. Координируются они из-за границы им и такими же людьми. Переписка очень интересная. После эфира полную версию ищите в Telegram-канале «Азаренок. СТВ». А пока подведем итог.
Григорий Азаренок:
Специально для Франака: зарплата по-белорусски – заробак. Все у них фальшивое. Правда, язык, идеалы и герои.
Григорий Азаренок:
Всем известный предатель и провокатор Игорь Макар один из таких. В стримах у «голубого блогера» он много рассуждает о чести и совести. Но сам с такими понятиями не знаком. Сегодня МИД Беларуси опубликовал любопытную запись. Приходил этот бравый человек в белорусское посольство в Литве. Но что он может предложить? У него осталась одна валюта – предательство. И он готов был сдать всех своих пособников и подельников. За деньги. Послушайте сами.
– Игорь, давайте вернемся от охранников все-таки. О какой сумме идет речь?
– Если, допустим… Если, допустим, я даю ситуацию об информации и, скажем так, что делаю так, как нужно, это примерно 1,5-2.
– Ну, вы понимаете, какую вы информацию можете нам дать? Вы даете нам информацию по людям, которые нам дают информацию из Минска, да? Те, кто вас информирует, да? Вы про этих людей будете давать информацию?
– Про людей – нет, потому что сдавать людей – это… Ну, так.
– Хорошо, вы дадите информацию тогда по… ?
– Я дам информацию полностью, что собираются делать, чтобы этого не было.
– Так.
– Я не знаю, [неразборчиво].
– Хорошо.
– [неразборчиво] Значит, сделаем информацию, как это все, куда, если пустить или не пускать вообще, сделает просто по телефону там, например, в Минске, скажут, типа там нужна им точно.
Григорий Азаренок:
Змагары, вы любите спрашивать, сколько стоит совесть. Макар вам ответил. Так что когда отсылаете какую-то информацию зарубежным провокаторам – будьте уверены, они вас сдадут при первой возможности. И вот такие люди хотели совершить в стране госпереворот и взять власть.