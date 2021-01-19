«Франак, зарплата по-белорусски – заробак». Азарёнок о новых подробностях деятельности лидеров протеста

Новости Беларуси. Авторский взгляд Григория Азаренка и новые подробности о деятельности лидеров протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто такая Ирина Счастная и сможет ли она сыграть роль новой сакральной жертвы? Подробнее в видеоматериале. Григорий Азаренок, корреспондент:

Антигосударственные помойки сегодня приступили к своему любимому занятию – cтали лепить новую сакральную жертву. На эту роль выбрали Ирину Счастную. Невиновная, а ее арестовали. Что ж, познакомимся поближе. Она координировала еще площадь 2006-го. Перед нынешними выборами съездила в Киев. Получала инструкции или вдохновлялась историей Майдана?

Григорий Азаренок:

Вот она на фоне черно-красного знамени Бандеры. Вот скриншот из социальной сети – восторгается бойцом национального батальона «Азов».

Григорий Азаренок:

А вот и культурные предпочтения. Здесь мы видим кадры марширующих нацистских преступников-полицаев с БЧБ и надпись: «Слава хлопцам, якія змагаліся за нашу будучыню і незалежнасць!» И даже котенок в СС-вской каске.

Григорий Азаренок:

И вот она вдохновилась, получила инструкции и приехала сюда. Администрировала целую сеть Telegram-каналов – «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «БГМ» и «Элехтарат». Тутбайки и нивы вам расскажут, что идейно. Ну а на самом деле?

Григорий Азаренок:

Это ей пишет – ни за что не поверите – Франак Вячорка. За что он ей платит? Как раз за эти Telegram-каналы. Дальше – больше.

Григорий Азаренок:

Строгий начальник, требовательный. Надо заливать дрянь в уши невероятных, выборы на носу.

Григорий Азаренок:

Вот вам и ларчик открывается. У Вячорки есть доступ к целой сети Telegram-каналов. Координируются они из-за границы им и такими же людьми. Переписка очень интересная. После эфира полную версию ищите в Telegram-канале «Азаренок. СТВ». А пока подведем итог.

Григорий Азаренок:

Специально для Франака: зарплата по-белорусски – заробак. Все у них фальшивое. Правда, язык, идеалы и герои.

Григорий Азаренок:

Всем известный предатель и провокатор Игорь Макар один из таких. В стримах у «голубого блогера» он много рассуждает о чести и совести. Но сам с такими понятиями не знаком. Сегодня МИД Беларуси опубликовал любопытную запись. Приходил этот бравый человек в белорусское посольство в Литве. Но что он может предложить? У него осталась одна валюта – предательство. И он готов был сдать всех своих пособников и подельников. За деньги. Послушайте сами.