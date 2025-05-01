Предать поруганию цвета врага! Как выбирали фашистские знамёна для парада 1945-го

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. Каким был парад 1945-го – в проекте СТВ «Символы Победы».

Была организована специальная комиссия по подготовке к мероприятию, в которую вошли представители комендатуры Кремля, Московского военного округа и других подразделений. Принимать парад поручили маршалу Георгию Жукову, а командовать войсками – маршалу Константину Рокоссовскому. Верховный главнокомандующий принял активное участие в организации мероприятия. Вопреки предложенным комиссией двум месяцам подготовки Сталин приказал провести парад уже через месяц. Также Иосифу Виссарионовичу принадлежала идея вынести на площадь гитлеровские знамена и бросить их у мавзолея Ленина к ногам победителей.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Белорусского института истории Национальной академии наук Беларуси:

Такого в ритуале парадов до этого не было, но решено было включить, потому что надо было показать и советскому народу, а главное – за границей, что будет с теми, кто с мечом к нам придет. Куда обратится вся их слава? В ничто.

Красная армия имела полное право этим пренебрежительным жестом к артефактам злейшего врага во всеуслышание заявить: горе побежденным. Отобрать нацистские знамена для парада было поручено маршалу Ивану Степановичу Коневу, который в это время находился в Германии.

Наталия Конева, дочь маршала Советского Союза Ивана Конева:

Отец получил такую просьбу, видимо, из Москвы, и он отбирал эти знамена в Дрездене, где их сосредоточили. Конечно, не все, но большую коллекцию, надо сказать, тех воинских частей и тех дивизий немецких, с которыми отец сражался на поле боя. Там была и «Мертвая голова», и «Великая Германия», и многие-многие очень известные немецко-фашистские части и дивизии. Для него это было памятным событием, потому что некоторые из этих знамен – это именно те части, с которыми он сражался в самых испепеляющих битвах. Это и Берлинская, это и Висло-Одерская, и Львовско-Сандомирская. И вот я вижу, он растягивает, смотрит и оставляет эти знамена. Они у стеночки стояли, подпирали. И потом они оказались на параде Победы.

По указанию Генерального штаба, в Москву из Берлина и Дрездена доставили около 900 единиц трофейных знамен и штандартов. Специальная комиссия отобрала из них 200 для участия в параде Победы.