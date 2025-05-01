Генералы хотели повременить. Почему Сталин настоял на раннем проведении первого парада Победы?

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

О том, чтобы победу над Германией отметить военным парадом, впервые задумались осенью 1944 года. Вопрос был лишь в том, в каком формате пройдет этот парад и когда. Никто не мог сказать, когда точно будет достигнута Победа, но ясно было одно – весны 1945 года Германия не переживет.

Поэтому было решено провести церемонию 24 июня 1945 года. В тот день, когда победоносная российская армия в 1814 году вступила через Триумфальную арку, разгромив наполеоновскую империю.