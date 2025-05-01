На железнодорожном вокзале в Минске звучали песни военных лет и пары кружились в вальсе

Вальс Победы на рельсах памяти: Минск-Пассажирский объединил поколения в преддверии 9 Мая. МЧС и Белорусская железная дорога, собрав ветеранов, сотрудников и молодежь, устроили трогательный сюрприз для пассажиров главного железнодорожного вокзала столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зазвучавшая внезапно музыка заставила пассажиров, встречающих и провожающих на миг замереть. Под звуки духового оркестра прозвучали песни военных лет, включая знаменитый «Десятый десантный батальон». В вальсе закружились под «Оборванные струны». Ветераны, школьники, пассажиры – все стали частью этого момента.

Максим Федоринчик, юный железнодорожник детской железной дороги имени К.С. Заслонова: Это было очень интересно, волнительно, очень здорово, что организовывают такие мероприятия, что в нашей стране помнят и любят наших ветеранов. Я чувствую гордость за то, что мне удалось поучаствовать в этом мероприятии.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Совместная инициатива – она всегда поощряется. И очень здорово, когда коллеги из Белорусской железной дороги, собственно, и наши ребята были заинтересованы в том, чтобы провести что-то необычное, что-то, что привлечет внимание. И в свою очередь отметить, что молодое поколение, и пожилые люди, и работники современности – все знают и помнят итоги Великой Победы. И, собственно, знают про подвиги, которые совершались во время Великой Отечественной войны.

Завершилась акция легендарной композицией, слова которой знают, пожалуй, белорусы всех поколений. Уже через секунду песню напевал каждый. Но лучше один раз увидеть.