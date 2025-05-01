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На железнодорожном вокзале в Минске звучали песни военных лет и пары кружились в вальсе

01 мая 2025 13:40
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Вальс Победы на рельсах памяти: Минск-Пассажирский объединил поколения в преддверии 9 Мая. МЧС и Белорусская железная дорога, собрав ветеранов, сотрудников и молодежь, устроили трогательный сюрприз для пассажиров главного железнодорожного вокзала столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На железнодорожном вокзале в Минске звучали песни военных лет и пары кружились в вальсе-2

Зазвучавшая внезапно музыка заставила пассажиров, встречающих и провожающих на миг замереть. Под звуки духового оркестра прозвучали песни военных лет, включая знаменитый «Десятый десантный батальон». В вальсе закружились под «Оборванные струны». Ветераны, школьники, пассажиры – все стали частью этого момента.

На железнодорожном вокзале в Минске звучали песни военных лет и пары кружились в вальсе-4

Максим Федоринчик, юный железнодорожник детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
Это было очень интересно, волнительно, очень здорово, что организовывают такие мероприятия, что в нашей стране помнят и любят наших ветеранов. Я чувствую гордость за то, что мне удалось поучаствовать в этом мероприятии.

На железнодорожном вокзале в Минске звучали песни военных лет и пары кружились в вальсе-6

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Совместная инициатива – она всегда поощряется. И очень здорово, когда коллеги из Белорусской железной дороги, собственно, и наши ребята были заинтересованы в том, чтобы провести что-то необычное, что-то, что привлечет внимание. И в свою очередь отметить, что молодое поколение, и пожилые люди, и работники современности – все знают и помнят итоги Великой Победы. И, собственно, знают про подвиги, которые совершались во время Великой Отечественной войны.

Завершилась акция легендарной композицией, слова которой знают, пожалуй, белорусы всех поколений. Уже через секунду песню напевал каждый. Но лучше один раз увидеть.

# МЧС Республики Беларусь # Белорусская железная дорога # День Победы

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