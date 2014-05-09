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Празднование 9 мая в Могилеве

09 мая 2014 14:29
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Новости Беларуси. Торжественное шествие традиционно прошло по центральной улице Могилева. Главных героев праздника горожане приветствовали, создав живой коридор, украшенный флагами, разноцветными воздушными шарами и цветами. Особено много их было, конечно же, у ветеранов. Завершилось шествие у «Вечного огня».

Продолжился праздник Победы в Печерском лесопарке. Здесь развернули полевую кухню и угощали гостей той самой, настоящей, солдатской кашей. За вкусом Победы даже выстроилась очередь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # День Победы

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