Празднование 9 мая в Могилеве

Новости Беларуси. Торжественное шествие традиционно прошло по центральной улице Могилева. Главных героев праздника горожане приветствовали, создав живой коридор, украшенный флагами, разноцветными воздушными шарами и цветами. Особено много их было, конечно же, у ветеранов. Завершилось шествие у «Вечного огня».

Продолжился праздник Победы в Печерском лесопарке. Здесь развернули полевую кухню и угощали гостей той самой, настоящей, солдатской кашей. За вкусом Победы даже выстроилась очередь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.