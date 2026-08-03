Как искать грибы в лесу? Секретами поделился грибник и блогер Александр Горбацевич

Активный грибной сезон уже стартовал и радует кого-то урожаями. У кого-то редкие находки, у кого-то – частые. Правда, для высоких результатов нужно прокачать свой уровень, как наш гость. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – известный в Беларуси и за ее пределами грибник и блогер Александр Горбацевич.

Юрий Царев, ведущий:

Очень часто такие грибы вы находите, которых я даже не слышал никогда. Как это удается сделать?