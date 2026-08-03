Как искать грибы в лесу? Секретами поделился грибник и блогер Александр Горбацевич

Активный грибной сезон уже стартовал и радует кого-то урожаями. У кого-то редкие находки, у кого-то – частые. Правда, для высоких результатов нужно прокачать свой уровень, как наш гость. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – известный в Беларуси и за ее пределами грибник и блогер Александр Горбацевич.
Юрий Царев, ведущий:
Очень часто такие грибы вы находите, которых я даже не слышал никогда. Как это удается сделать?
Александр Горбацевич, грибник, блогер:
Это удается благодаря тому, что я часто бываю в лесу, плюс общаемся с некоторыми людьми, которые тоже любят поразведывать какие-то труднодоступные места, случаются находки редкие. Первый секрет – это часто бывать в лесу. Еще также понимать биологию, как это устроено, работает, с какими деревьями, какие виды могут быть, в какое время года, в какие погодные условия. То есть я иду в лес, как на олимпиаду по математике иду, подмечаю что-то. Даже если грибов нет, я пытаюсь проанализировать, почему их нет. Если их много, почему они есть. С годами приходит такое понимание, которое позволяет оказаться в нужном месте в нужное время.
Подробности в видео.