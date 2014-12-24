Праздник вместе с акцией «Наши дети» пришел 23 декабря в минскую школу № 91 имени Хосе Марти

Новости Беларуси. Праздник вместе с акцией «Наши дети» пришел 23 декабря в школу № 91 имени Хосе Марти. Здесь занимаются более сотни учеников с инвалидностью по зрению.

На новогодний утренник к детям пришли депутаты и представители посольства Кубы, а миссию Деда Мороза взяла на себя Компартия во главе с председателем и по совместительству заместителем мэра Игорем Карпенко.

Гости передали школьникам сувениры от кубинских сверстников, подарили канцелярские принадлежности и сладости. Ребята в свою очередь порадовали гостей музыкальным шоу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома, первый секретарь КЦ КПБ:

Коммунистическая партия Беларуси не остается в стороне, мы шефствуем над этой школой, мы каждый раз принимаем участие в благотворительной акции, которая проходит патронажем главы государства.

Херардо Суарес Альварес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь:

Дети, которые здесь учатся, в этой школе имени нашего национального героя Хосе Марти, это тоже наши дети. И поэтому для нас очень отрадно быть здесь сегодня.