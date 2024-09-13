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Праздник в новом формате – что подготовили в День города для минчан и гостей столицы?

13 сентября 2024 17:47
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Уже 13 сентября столица отметит 957-й день рождения. Праздник пройдет в новом формате. Программа разделена на отдельные блоки и локации, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Будет работать несколько площадок: молодежная, спортивная, историческая и для семейного отдыха. Запланировано более 100 мероприятий.

Секреты предстоящего праздника раскроет Яна Лысякова.

Праздник в новом формате – что подготовили в День города для минчан и гостей столицы?-2

Яна Лысякова, корреспондент:
Поучаствовать в мастер-классах, проверить свои знания, получить призы и воочию узнать, как собирается общественный транспорт. «Белкоммунмаш» проведет для минчан день открытых дверей.

Праздник в новом формате – что подготовили в День города для минчан и гостей столицы?-4

С 10:00 и до 14:30 здесь будет организован настоящий праздник. Все присутствующие познакомятся с модельным рядом техники прямо в цехах предприятия. Можно будет даже посидеть за рулем электробуса. Также организуют интеллектуальные конкурсы на знание истории предприятия и коммунальной промышленности в целом.

Праздник в новом формате – что подготовили в День города для минчан и гостей столицы?-6

Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам BKM Holding:
Посетители смогут ознакомиться более подробно с тем, что мы делаем, какие есть возможности не только с точки зрения развития самого предприятия, но и с точки зрения возможности трудоустройства. Это также предусмотрено. Можно будет пообщаться с сотрудниками предприятия, которые подробно ответят на все интересующие вопросы о том, как устроена жизнь предприятия.

Подробности в видео.

# Яна Лысякова # День города в Минске

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