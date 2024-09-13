Праздник в новом формате – что подготовили в День города для минчан и гостей столицы?

Уже 13 сентября столица отметит 957-й день рождения. Праздник пройдет в новом формате. Программа разделена на отдельные блоки и локации, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Будет работать несколько площадок: молодежная, спортивная, историческая и для семейного отдыха. Запланировано более 100 мероприятий. Секреты предстоящего праздника раскроет Яна Лысякова.

Яна Лысякова, корреспондент:

Поучаствовать в мастер-классах, проверить свои знания, получить призы и воочию узнать, как собирается общественный транспорт. «Белкоммунмаш» проведет для минчан день открытых дверей.

С 10:00 и до 14:30 здесь будет организован настоящий праздник. Все присутствующие познакомятся с модельным рядом техники прямо в цехах предприятия. Можно будет даже посидеть за рулем электробуса. Также организуют интеллектуальные конкурсы на знание истории предприятия и коммунальной промышленности в целом.