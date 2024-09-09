Праздник в новом формате – что ожидает минчан и гостей столицы в День города?

Уже 14 сентября Минск готовится отметить 957-й день рождения. Праздник пройдет в новом формате. Программа разделена на отдельные блоки и локации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Будет работать несколько площадок: молодежная, спортивная, историческая и для семейного отдыха. Запланированы более 100 мероприятий. Это «Олимпийский день», конкурс спасателей, вручение почетного звания «Минчанин года», концерты, ярмарки народных мастеров и интерактивы. По традиции главная площадка – Дворец спорта. Новая локация – «Минск губернский». Она развернется в Троицком предместье.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Новая площадка запланирована в Троицком предместье на территории Верхнего города. Проект называется «Минск губернский», где жители и гости нашей столицы смогут окунуться в атмосферу XIX-XX веков. Будут театрализованные персонажи, выступление творческих коллективов, которые будут исполнять композиции тех времен. Жители и гости столицы смогут прокатиться на карете с лошадьми.

Кульминацией праздника станет яркий фейерверк. Полюбоваться пиротехническим шоу можно будет в 23:00 в сквере Старостинская слобода.