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В минской гимназии № 14 открыли обновлённый спортивный стадион

09 сентября 2024 17:42
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Подарок минчанам ко Дню города. В 14-й гимназии торжественно открыли обновленный спортивный стадион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минской гимназии № 14 открыли обновлённый спортивный стадион-2

На площади свыше 6 тысяч квадратных метров расположились футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также беговые дорожки. Оборудована воркаут-зона и детская площадка. Есть небольшие трибуны. А главной особенностью стадиона стал роллердром.

В минской гимназии № 14 открыли обновлённый спортивный стадион-4

Степан Мороз, учащийся гимназии № 14:
В этом году я очень удивлен, что произошло с наши стадионом. Он стал намного лучше и функциональнее. Особенно удивился скейт-площадке. И поле очень достойное.

В минской гимназии № 14 открыли обновлённый спортивный стадион-6

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:
Всего в Заводском районе 27 школьных стадионов, на всех школьных стадионах программу по реконструкции, модернизации мы выполнили.

В минской гимназии № 14 открыли обновлённый спортивный стадион-8

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
В этом году после масштабной реконструкции три новых школьных стадиона появилось в системе образования Минска. Эта практика ежегодная в рамках проведения капитальных ремонтов школ, в рамках нового строительства такие объекты появляются. Уверен, что дальше мы будем развивать спортивную инфраструктуру нашего города.

Спортивным объектом смогут пользоваться не только учащиеся, но и жители близлежащего микрорайона. В 2025 году в столице планируют обновить еще три школьных стадиона.

# Школы Беларуси # Государственная политика в области образования # Андрей Стригельский # Владимир Шибеко

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