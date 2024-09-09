В минской гимназии № 14 открыли обновлённый спортивный стадион

На площади свыше 6 тысяч квадратных метров расположились футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также беговые дорожки. Оборудована воркаут-зона и детская площадка. Есть небольшие трибуны. А главной особенностью стадиона стал роллердром.

Степан Мороз, учащийся гимназии № 14: В этом году я очень удивлен, что произошло с наши стадионом. Он стал намного лучше и функциональнее. Особенно удивился скейт-площадке. И поле очень достойное.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района: Всего в Заводском районе 27 школьных стадионов, на всех школьных стадионах программу по реконструкции, модернизации мы выполнили.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

В этом году после масштабной реконструкции три новых школьных стадиона появилось в системе образования Минска. Эта практика ежегодная в рамках проведения капитальных ремонтов школ, в рамках нового строительства такие объекты появляются. Уверен, что дальше мы будем развивать спортивную инфраструктуру нашего города.

Спортивным объектом смогут пользоваться не только учащиеся, но и жители близлежащего микрорайона. В 2025 году в столице планируют обновить еще три школьных стадиона.