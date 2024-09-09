Не «выставка советской оккупации» – Дзермант о том, каким будет новый исторический музей Беларуси

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно этой цели и должен служить новый исторический музей. Прежде всего, мы, белорусы, должны представлять тот тысячелетний путь, который наш народ прошел к обретению национальной государственности. Белорусы – древний народ, но молодая нация и это тоже будет отражено в историческом музее. Но здесь очень важно обратить внимание на следующие слова Президента, обращенные к создателям концепции музея.

Мы видим, что эта политика – политика памяти – обретает четкие, системные очертания, потому мы понимаем, что плюрализм, разность мнений в исторической науке вовсе не означает отсутствия тех акцентов в изучении, понимании прошлого нашей страны, необходимых для воспитания граждан, особенно молодых.

Алексей Дзермант:

Этот посыл возник не просто так, он происходит из анализа того, как создавались исторические концепции, а на их основе в том числе аналогичные музеи в других странах постсоветского пространства. А у других они создавались, как правило, именно на основе этнического национализма, русофобии, антисоветизма. Вспомним так называемые «музеи советской оккупации» или экспозиции, где славяне, русские, советские люди представлены исключительно в образе чужих, врагов. И такое можно встретить повсеместно в якобы «независимых» и «демократических» государствах.

Белорусский подход совершенно другой. Вся история Беларуси будет отражена в шести периодах, это: первобытное общество, древнерусский период, период ВКЛ и Речи Посполитой, период Российской империи, советский период и современность. В каждый из этих периодов происходило много разного, противоречивого, порой трагичного.

Но современная белорусскость, сформировавшаяся на советской основе, снимает исторические противоречия. Белорусскость является объединяющей, а не разъединяющей, она сформирована естественным балансом, где, конечно, преобладает восточно-славянский, православный элемент, но он не противопоставляется, например, местному католическому, польскому или какому-то другому. Наш подход к истории – не нужно самоутверждаться в прошлом за счет кого-то.