Праздник в честь Дня ВВС прошел на минском аэродроме «Боровая»

Новости Беларуси. День Военно-воздушных сил отмечается 16 августа в Беларуси. Выброска парашютистов, полет учебно-боевых самолетов и вертолетов, а также праздничный концерт.

День Военно-воздушных сил празднуют как в ВВС, так и в войсках противовоздушной обороны страны. Традиции уже 14 лет. В 2001 году два вида войск объединили в одно подразделение.

16 августа на аэродроме «Боровая» собрались не только действующие стражи неба, но и ветераны авиации, сотрудники Минского аэроклуба и, конечно, зрители. Они смогли не только сфотографироваться на фоне авиационной техники, которая уже стала историей, но и стать пассажирами Ан-2, Ми-2 и Як-52, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.