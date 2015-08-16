Новости России. Беларусь вошла в тройку лидеров на первых Армейских играх в России. По итогам международного турнира белорусские военные заняли третье место в общекомандном зачете, завоевав 3 золотых, 50 серебряных и 249 бронзовых медалей. Самые лучшие результаты показали наши минометчики, они уступили победителям всего минуту.

Всего же за звание лучших на земле, воде и в воздухе спорили 2 тысячи человек из 17 стран.

Команды соревновались в артиллерийской стрельбе, разведке, танковом биатлоне, авиа-дартсе и даже в умении готовить для солдат. Честь нашей страны отстаивали около 250 военнослужащих и, по словам главы белорусского оборонного ведомства, показали достойные результаты.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Для республики, для Вооруженных Сил, конечно, международный уровень проведения этих состязаний – это важно. И необходимо понимать, что любое состязание позволяет повысить и качество боеподготовки, найти новые подходы к организации проведения занятий по боеподготовке, определиться с теми узкими местами, которые имеются на нынешнее время. Я так думаю, что эти уроки, которые мы получили здесь, и само участие в таком большом спектре дисциплин окажет исключительно позитивное воздействие на дальнейшую нашу работу по совершенствованию боеподготовки в Вооруженных Силах.

Уже запланированы Армейские игры-2016. Они также пройдут в России. В следующие годы предлагается встречаться на полигонах разных стран, которые пожелают принять у себя этот зрелищный турнир. В частности, Беларусь готова принять на своей территории два конкурса – танковый биатлон и авиа-дартс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.