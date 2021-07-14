В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?

Новости Беларуси. Олимпийский гимн в поддержку белорусских спортсменов в Токио. Учащиеся и преподаватели Гродненского музыкального колледжа запустили интернет-челледж с хэштэгом «Сыграем Олимпиаду вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предлагают музыкантам снимать на видео свое исполнение олимпийского гимна и выкладывать в соцсети. А пока сами показали пример, и даже отправили первый ролик нескольким участникам предстоящей Олимпиады. Как отреагировали спортсмены – в репортаже Галины Буро.

Необычный микс народных и эстрадных инструментов. Олимпийский гимн в аранжировке преподавателя колледжа Дмитрия Казеки. Несмотря на каникулы, учащиеся решили разучить ноты сложного произведения. Валерия Почобут уже 12 лет играет на балалайке. Но в таком важном челлендже – впервые.

Валерия Почобут, учащаяся Гродненского государственного музыкального колледжа:

Саксофон – это эстрадный инструмент, а мы – народные. И так поставить, чтобы мы вместе звучали – это было сложновато. Но мы смогли.

Галина Буро, корреспондент:

Олимпийский гимн написан греческим композитором Спиросом Самарасом, и впервые был исполнен в 1896 году на открытии первых Олимпийских игр в Афинах. Но затем более чем на полвека был забыт, так как страны-организаторы писали свои торжественные композиции под конкретные Олимпиады. И только в 1960-е годы прошлого века гимн Самараса был вновь возвращен на главные старты четырехлетия как символ единства и равенства всех стран в спорте.

А это уже авторская фортепианная транскрипция Алексея Петрова на олимпийский гимн. Гродненский музыкант признается, хоть и давал сольные концерты от Франции до Японии, все же для наших спортсменов-олимпийцев сыграл с особым чувством.

Алексей Петров, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа:

Нужно было при исполнении на рояле передать эту мощь, патетику, сыграть и за хор, и за оркестр, поэтому были определенные сложности. Это заняло у меня немножко времени – пару дней. И мне очень радостно, что этой акцией мы можем поддержать нашу сборную на Олимпийских играх.

Интернет-челледж по исполнению олимпийского гимна задумали преподаватели и учащиеся Гродненского музыкального колледжа. От идеи до реализации неделя. Теперь призывают всех исполнителей и музыкантов подключиться, снять на видео и выложить в соцсетях с хэштэгом «Сыграем Олимпиаду вместе».