Праздник урожая! Лучших хлеборобов Могилёвской области будут чествовать на «Дажынках» в Хотимске

Новости Беларуси. Лучших хлеборобов Могилевской области сегодня, 7 октября, встречает Хотимск. Там справляют «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода летом устроила настоящее испытание и для аграриев: практически около двух месяцев не было дождей, но они сумели отвоевать достойный урожай. Каравай Могилевской области весит около миллиона тонн. Удалось собрать почти 900 тысяч тонн зерна и рекордные за последние годы 110 тысяч тонн рапса.