Праздник урожая! Лучших хлеборобов Могилёвской области будут чествовать на «Дажынках» в Хотимске
Новости Беларуси. Лучших хлеборобов Могилевской области сегодня, 7 октября, встречает Хотимск. Там справляют «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погода летом устроила настоящее испытание и для аграриев: практически около двух месяцев не было дождей, но они сумели отвоевать достойный урожай. Каравай Могилевской области весит около миллиона тонн. Удалось собрать почти 900 тысяч тонн зерна и рекордные за последние годы 110 тысяч тонн рапса.
Выращен богатый урожай овощей, сахарной свеклы, льна. Многие аграрии региона знамениты на всю страну. Так, среди молодежи победителями республиканского конкурса стали комбайнеры сельхозпредприятия «Родина» Евгений Шолковский и Виктор Васильев, которые намолотили свыше 4,5 тысячи тонн зерна.
Лучшие на уборке урожая на областном фестивале-ярмарке получат заслуженные награды. В честь победителей – праздничные концерты, тематические выставки, областные конкурсы, народные забавы.