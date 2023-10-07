Прямой эфир

Праздник урожая! Лучших хлеборобов Могилёвской области будут чествовать на «Дажынках» в Хотимске

07 октября 2023 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучших хлеборобов Могилевской области сегодня, 7 октября, встречает Хотимск. Там справляют «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода летом устроила настоящее испытание и для аграриев: практически около двух месяцев не было дождей, но они сумели отвоевать достойный урожай. Каравай Могилевской области весит около миллиона тонн. Удалось собрать почти 900 тысяч тонн зерна и рекордные за последние годы 110 тысяч тонн рапса.

Праздник урожая! Лучших хлеборобов Могилёвской области будут чествовать на «Дажынках» в Хотимске-1

Выращен богатый урожай овощей, сахарной свеклы, льна. Многие аграрии региона знамениты на всю страну. Так, среди молодежи победителями республиканского конкурса стали комбайнеры сельхозпредприятия «Родина» Евгений Шолковский и Виктор Васильев, которые намолотили свыше 4,5 тысячи тонн зерна.

Праздник урожая! Лучших хлеборобов Могилёвской области будут чествовать на «Дажынках» в Хотимске-4

Лучшие на уборке урожая на областном фестивале-ярмарке получат заслуженные награды. В честь победителей – праздничные концерты, тематические выставки, областные конкурсы, народные забавы.

# Дожинки # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
07 октября 2023 07:39

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения

Работа начинается задолго до отправления поезда. Как проходит день проводника?
06 октября 2023 20:44

Работа начинается задолго до отправления поезда. Как проходит день проводника?

Хренин: с колёс внедряем и проводим на практике, учим свои войска, готовясь к обороне государства
06 октября 2023 20:43

Хренин: с колёс внедряем и проводим на практике, учим свои войска, готовясь к обороне государства