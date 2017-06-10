Праздник России собрал сотни людей у столичной ратуши

Новости Беларуси. Праздник многонациональной России проходит сегодня в Минске. Он собрал сотни зрителей у городской ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступления творческих коллективов и яркая выставка народных умельцев.

Всё это в обрамлении фестиваля уличной еды.

Застолье с традиционными дагестанскими и татарскими блюдами представили кулинары из России. В стороне не остались и белорусские повара.