Праздник России собрал сотни людей у столичной ратуши
Новости Беларуси. Праздник многонациональной России проходит сегодня в Минске. Он собрал сотни зрителей у городской ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступления творческих коллективов и яркая выставка народных умельцев.
Всё это в обрамлении фестиваля уличной еды.
Застолье с традиционными дагестанскими и татарскими блюдами представили кулинары из России. В стороне не остались и белорусские повара.
Ольга Киселева:
Мы жили, живем, и будем жить в дружбе, взаимопонимании и всегда в уважении друг к другу, а также взаимопомощи.
В Беларуси большое внимание уделяется производству качественных продуктов питания.
Изумительный ассортимент молочной продукции. Он востребован не только в Беларуси, но и в России.
В концертной программе – выступления коллективов из Перьми, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Аплодируют им помимо белорусов представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор.