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Благодаря прямым линиям жители одного из домов исторического центра Могилёва добились корректировки планов благоустройства

10 июня 2017 10:36
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается прямой диалог власти с населением. Традиционные субботние прямые линии прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С жителями Могилева на телефонную связь вышел заместитель председателя горисполкома. Чиновник ответил на два с половиной десятка звонков.

Большинство из них касались сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как правило, все обращения решаются оперативно.

Благодаря прямым линиям жители одного из домов исторического центра Могилёва добились корректировки планов благоустройства-1

Александр Вераксо, заместитель председателя Могилевского городского исполнительного комитета:
Люди привыкли к прямым линиям и знают, что если есть вопрос незамедлительного решения, то проще позвонить на прямую линию, чем заниматься перепиской или другими путями решать вопрос.

Порядка 20-30 процентов обращений решаются либо в первые дни, либо в первую неделю.

Так, жители дома в историческом центре Могилева благодаря прямой линии достигли корректировки планов благоустройства.

Кроме замены кровли, ремонта фасада и балконов коммунальщики поменяли по этому адресу окна на лестничных пролетах.

Благодаря прямым линиям жители одного из домов исторического центра Могилёва добились корректировки планов благоустройства-4

Раньше старые деревянные рамы не открывались, к тому же сквозили.

# общество # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Александр Вераксо

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