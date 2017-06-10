Благодаря прямым линиям жители одного из домов исторического центра Могилёва добились корректировки планов благоустройства

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается прямой диалог власти с населением. Традиционные субботние прямые линии прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С жителями Могилева на телефонную связь вышел заместитель председателя горисполкома. Чиновник ответил на два с половиной десятка звонков.

Большинство из них касались сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как правило, все обращения решаются оперативно.