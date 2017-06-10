Благодаря прямым линиям жители одного из домов исторического центра Могилёва добились корректировки планов благоустройства
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается прямой диалог власти с населением. Традиционные субботние прямые линии прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С жителями Могилева на телефонную связь вышел заместитель председателя горисполкома. Чиновник ответил на два с половиной десятка звонков.
Большинство из них касались сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как правило, все обращения решаются оперативно.
Александр Вераксо, заместитель председателя Могилевского городского исполнительного комитета:
Люди привыкли к прямым линиям и знают, что если есть вопрос незамедлительного решения, то проще позвонить на прямую линию, чем заниматься перепиской или другими путями решать вопрос.
Порядка 20-30 процентов обращений решаются либо в первые дни, либо в первую неделю.
Так, жители дома в историческом центре Могилева благодаря прямой линии достигли корректировки планов благоустройства.
Кроме замены кровли, ремонта фасада и балконов коммунальщики поменяли по этому адресу окна на лестничных пролетах.
Раньше старые деревянные рамы не открывались, к тому же сквозили.