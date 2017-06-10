В Беларуси 10 июня военную присягу приняли семь с половиной тысяч новобранцев

Новости Беларуси. Пополнение в рядах Вооруженных Сил Беларуси. Военную присягу приняли сегодня семь с половиной тысяч новобранцев и тех, кто служит в резерве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая масштабная церемония прошла по традиции в 72 гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и специалистов в Печах.

Более 1700 военнослужащих произнесли здесь слова торжественной клятвы на верность родине. Принятие присяги завершилось торжественным маршем. Поддержать недавних призывников приехали сотни родных и близких со всех уголков страны.