В Беларуси 10 июня военную присягу приняли семь с половиной тысяч новобранцев
Новости Беларуси. Пополнение в рядах Вооруженных Сил Беларуси. Военную присягу приняли сегодня семь с половиной тысяч новобранцев и тех, кто служит в резерве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая масштабная церемония прошла по традиции в 72 гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и специалистов в Печах.
Более 1700 военнослужащих произнесли здесь слова торжественной клятвы на верность родине. Принятие присяги завершилось торжественным маршем. Поддержать недавних призывников приехали сотни родных и близких со всех уголков страны.
Тимур Буриев, рядовой:
Момент очень ответственный, мы к этому долго готовились, я, мои сослуживцы, старались очень сильно, ходили строевой, думаю,
для каждого мужчины служба в армии – это ответственный момент, к нему нужно подоходить с умом.
Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Я сегодня принимал присягу у 12 военнослужащих, у каждого дрожала рука, у каждого дрожал голос, видно было внутреннее страшное волнение. Поверьте, что любой человек, который принимает присягу, тоже волнуется, очень волнуется,
и я волновался, потому что у меня мать стояла передо мной в училище,
и те волнения, которые они испытывают сейчас я тоже пережил в свое время.
Впереди у военнослужащих учеба, освоение военной техники, участие в учениях, боевых стрельбах. Торжественные воинские ритуалы прошли сегодня по всей стране.
В том числе и в таких знаковых местах как Брестская крепость-герой, площадь Победы в Витебске и гродненский Курган Славы.