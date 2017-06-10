Ралли ретро-автомобилей стартовало в Минске
Новости Беларуси. За два дня экипажи преодолеют около 360 километров. Сегодня маршрут пролегает через Молодечно,
а завтра финишировать будут в Пуховичском районе,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное условие для участия – машина должна быть выпущена до 1980 года, модель – серийной и без конструкторских изменений.
Самый старый автомобиль 27 года выпуска – Виллис Оверленд.
Среди участников ралли внимание привлекает и гордость немецкого автопрома. Машина выпущена ещё в 1938.
Для экономичности здесь установлен двигатель, мощность которого всего 29 лошадиных сил.
При этом машина может разогнаться до скорости более чем 100 километров в час.
Эдуард Аксенчик:
36 лошадиных сил. Двигатель – все родное, в оригинале – 99 процентов.
Евгений Павлющик:
Машина 1958 года в идеальном состоянии с родным лакокрасочным покрытием, с родным салоном, с родным мотором. В ней стоит аккумулятор времён Советского Союза.
Это самая первая серия М-2, известной волги 21-ой.
Возглавил ретро-ралли мэр столицы. Андрей Шорец – за рулем красного шеврале 61 года выпуска. Объем двигателя автомобиля – 5,7 литров.
Олег Казак:
Пробовали, очень страшно. Отсутствие гидроусилителя, тяжелые тормоза, но тем не менее все движется. Очень надежная машина.
Здесь же можно было увидеть не менее уникальные машины. Их создали после войны, когда авиаторам запретили строить самолеты.
Всего же на старт вышли порядка 40 экипажей из Беларуси и России.