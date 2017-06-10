Ралли ретро-автомобилей стартовало в Минске

Новости Беларуси. За два дня экипажи преодолеют около 360 километров. Сегодня маршрут пролегает через Молодечно, а завтра финишировать будут в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное условие для участия – машина должна быть выпущена до 1980 года, модель – серийной и без конструкторских изменений. Самый старый автомобиль 27 года выпуска – Виллис Оверленд.

Среди участников ралли внимание привлекает и гордость немецкого автопрома. Машина выпущена ещё в 1938.

Для экономичности здесь установлен двигатель, мощность которого всего 29 лошадиных сил. При этом машина может разогнаться до скорости более чем 100 километров в час.

Эдуард Аксенчик:

36 лошадиных сил. Двигатель – все родное, в оригинале – 99 процентов.

Евгений Павлющик:

Машина 1958 года в идеальном состоянии с родным лакокрасочным покрытием, с родным салоном, с родным мотором. В ней стоит аккумулятор времён Советского Союза. Это самая первая серия М-2, известной волги 21-ой. Возглавил ретро-ралли мэр столицы. Андрей Шорец – за рулем красного шеврале 61 года выпуска. Объем двигателя автомобиля – 5,7 литров.

Олег Казак:

Пробовали, очень страшно. Отсутствие гидроусилителя, тяжелые тормоза, но тем не менее все движется. Очень надежная машина.