В городском посёлке Плещеницы завершается капитальный ремонт жилых домов

Модернизация жилых объектов, создание новых парковых зон и улучшение городской инфраструктуры. В Логойском районе ведется масштабное благоустройство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Внимание райцентру и малым населенным пунктам.

Так, в Плещиницах капитально отремонтируют шесть жилых домов. На двух объектах работы уже выполнены. Особое внимание развитию зон отдыха. В городском поселке до конца 2024 года завершат первую очередь реконструкции центрального парка. Здесь высадили зеленые насаждения, обустроили малые архитектурные формы. Есть идея создать ландшафтный островок с декоративными растениями и скульптурами. Также предусмотрено электроосвещение и видеонаблюдение.

Александр Сидоревич, председатель Плещеницкого сельисполкома:

Будут посажены декоративные растения, деревья. И сделать мини-парк с установкой дополнительно нескольких площадок для установки скульптур и детского игрового комплекса. Проводятся основные работы по освещению. В следующем году будет подключение автополивов.

Кроме того, в Плещеницах приступили к реконструкции еще одной парковой зоны возле второй школы. Здесь обустроят пешеходные дорожки и создадут площадку под открытым небом для проведения массовых мероприятий. Работы завершат весной следующего года.