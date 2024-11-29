Военно-патриотический клуб «Звезда» открыли в Гродно

20 учащихся Гродненского политехнического колледжа дали клятву быть патриотами Беларуси, стоять на защите чести и достоинства, бороться с проявлениями несправедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех их теперь объединил военно-патриотический клуб при 78-м отдельном гвардейском механизированном батальоне. К его созданию привело тесное многолетнее сотрудничество воинской части и колледжа. Военнослужащие регулярно приглашали ребят в гости, проводили экскурсии и знакомили с бытом. Сейчас подобные встречи будут проходить чаще. Военно-патриотический клуб получил название «Звезда». К занятиям молодые люди приступят уже на следующей неделе.

Тадеуш Криштопик, руководитель военно-патриотического клуба «Звезда»:

Почему «Звезда»? Потому что звезда на всех боевых знаменах, она везде присутствует на военной форме. Поэтому мы решили так назвать наш клуб. Это очень символично.

Максим Северин, командир 78-го отдельного гвардейского механизированного батальона:

Мы спланировали ряд занятий, которые будем проводить с учащимися, это занятия по тактической, военно-медицинской подготовке, различные занятия военной направленности. Чтобы ребята были готовы к дальнейшему прохождению воинской службы. Может, кто-то из них станет в будущем офицерами. Я уверен, они будут патриотами нашей Родины.