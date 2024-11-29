Прямой эфир

«Я две ночи не спала!» В Мядельском районе спасатели помогли домашнему гусю

29 ноября 2024 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спасатели готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи. Они на страже 24 на 7. И вот очередной пример счастливой истории. В Мядельском районе гусь сбежал от хозяйки и попал на тонкий лед местного водоема, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

«Я две ночи не спала!» В Мядельском районе спасатели помогли домашнему гусю-2

Птица сама, как ни старалась, не смогла выбраться. Пришлось подключиться хозяйке. Она обратилась за помощью в службу МЧС. По прибытию дежурный наряд оценил обстановку. А далее в ход пошла специальная доска. Так спасатель добрался до гуся и помог пернатому перебраться на другой берег. Птица благополучно доставлена хозяйке.

# МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Военно-патриотический клуб «Звезда» открыли в Гродно
29 ноября 2024 13:46

Военно-патриотический клуб «Звезда» открыли в Гродно

Эксперт: при помощи искусственного интеллекта будут вестись войны
29 ноября 2024 13:43

Эксперт: при помощи искусственного интеллекта будут вестись войны

В Беларуси увеличивают объёмы производства мяса индейки
29 ноября 2024 13:39

В Беларуси увеличивают объёмы производства мяса индейки