«Я две ночи не спала!» В Мядельском районе спасатели помогли домашнему гусю

Спасатели готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи. Они на страже 24 на 7. И вот очередной пример счастливой истории. В Мядельском районе гусь сбежал от хозяйки и попал на тонкий лед местного водоема, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Спасатели готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи. Они на страже 24 на 7. И вот очередной пример счастливой истории. В Мядельском районе гусь сбежал от хозяйки и попал на тонкий лед местного водоема, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Птица сама, как ни старалась, не смогла выбраться. Пришлось подключиться хозяйке. Она обратилась за помощью в службу МЧС. По прибытию дежурный наряд оценил обстановку. А далее в ход пошла специальная доска. Так спасатель добрался до гуся и помог пернатому перебраться на другой берег. Птица благополучно доставлена хозяйке.