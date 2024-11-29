«Я две ночи не спала!» В Мядельском районе спасатели помогли домашнему гусю

Спасатели готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи. Они на страже 24 на 7. И вот очередной пример счастливой истории. В Мядельском районе гусь сбежал от хозяйки и попал на тонкий лед местного водоема, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.