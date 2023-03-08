«Женщина достойна купаться в цветах». Алёна Ланская спела новую песню прямо в студии! Премьера

В праздничной студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь.
В праздничной студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я как истинная леди, женщина решила проконтролировать процесс, как вы тут создаете праздничное настроение для женщин.
Юрий Царев, ведущий:
Алена, мы без тебя даже окно открыть не можем.
Александр Меженный, ведущий:
Аленочка, раз ты у нас в студии, интересует один главный вопрос: каково быть женщиной в этом мире?
Алена Ланская:
Я думаю, что сейчас, в наше время, всем сложно, начнем с того. Но все-таки жизнь заключается в том, чтобы находить самые светлые, позитивные моменты и получать от этого удовольствие. Несмотря на то, что у нас у всех, у женщин, девушек, праздник, у меня рабочий день. Потому что я так привыкла. Уже много лет я как артистка.
Юрий Царев:
На артистку накладывается такой груз. У тебя что, и 8 Марта человеческого нет что ли?
Алена Ланская:
У меня человеческое 8 Марта в компании любимых коллег. Весна – это время романтики, любви, это время загадывания желаний, это время надежд. Так получилось, что совсем недавно в моем репертуаре появилась песня под названием «Мой человек». Эта песня романтичная, искренняя, о любви. И сегодня я презентую не только песню, но и видео. Я посвятила ее Международному женскому дню, 8 Марта. Было два дня съемок. В первый день мы готовили площадку. Специально приезжала компания декора, которая устанавливала стену, декорировала, наверное, часов шесть или семь эту стену из цветов. Потом прорабатывались образы, подбирались вместе с моими стилистами, визажистами, вместе с оператором, режиссером монтажа. И мы уже отсматривали непосредственно все кадры на плейбеке. Сегодняшний клип, сегодняшняя песня – это такой легкий намек нашим мужчинам на то, что женщина достойна купаться в цветах. Настал тот период, когда мы уже прямо намекаем: мужчины, дарите женщинам цветы!
Дмитрий Потапович, ведущий:
Алена, я понял твой намек, даже до меня дошло. Я ушел, чтобы вернуться с букетом цветов.
Алена Ланская:
Вот это я понимаю! Два года работаешь в паре. Не то что вы.
Александр Меженный:
Мечты сбываются – цветы на месте. Пожалуйста, дай нам возможность прикоснуться к прекрасному.
Алена Ланская спела прямо в студии – смотрите здесь!
Юрий Царев:
Алена, мы хотим тебя поздравить от всего коллектива с весной! Цвети, пой песни, потому что мы их очень любим, приходи к нам всегда.
Смотрим новый клип Алены Ланской «Мой человек».
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