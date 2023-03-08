«Женщина достойна купаться в цветах». Алёна Ланская спела новую песню прямо в студии! Премьера

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я как истинная леди, женщина решила проконтролировать процесс, как вы тут создаете праздничное настроение для женщин.

Юрий Царев, ведущий:

Алена, мы без тебя даже окно открыть не можем.

Александр Меженный, ведущий:

Аленочка, раз ты у нас в студии, интересует один главный вопрос: каково быть женщиной в этом мире?

Алена Ланская:

Я думаю, что сейчас, в наше время, всем сложно, начнем с того. Но все-таки жизнь заключается в том, чтобы находить самые светлые, позитивные моменты и получать от этого удовольствие. Несмотря на то, что у нас у всех, у женщин, девушек, праздник, у меня рабочий день. Потому что я так привыкла. Уже много лет я как артистка.

Юрий Царев:

На артистку накладывается такой груз. У тебя что, и 8 Марта человеческого нет что ли?