Праздник духа и хорошего настроения: спортсмены и простые белорусы окунулись в ледяную купель в СОК «Олимпийский» в Минске

Новости Беларуси. Пусть крещенские морозы и не лютуют в 2018 году, но мелкий колючий снег в обнимку с ветром ложился без разбору на головы как чемпионов мира, так и обычных горожан, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Все они решили отметить Крещение Господне традиционным погружением в столичную прорубь.

В СОК «Олимпийский» для этого церимониала специально оборудовали бассейн. И вправду: здоров телом – здоров духом, считает Иван Толкачев – чемпион мира по тайскому боксу. Известный тяжеловес по специально уложенной зеленой (понятно, искусственной) травке уверенным шагом направляется к купели. Исполин тверд в своих решениях. Для него крещенский обряд – незыблемая традиция. Не один десяток лет он черпает недюжинную силушку именно в крещенской водице.

Иван Толкачев, чемпион мира по тайскому боксу:

Каждый год купаюсь в проруби. Занимаюсь профессионально спортом. Это для духа, своего спортивного духа, настроения. Согревающая баня после омовения экс-спортсмену не нужна, его греет огромная любовь жены.

Анастасия Толкачева:

Здоровый, потому что закаляется.

В полдень рабочего дня в СОК «Олимпийский» достаточно тех, кто хочет получить боготырскую силу на целый год. Ведь вода в этот день действительно, как утверждают бывалые моржи, отличается от обычной. Елена Роменская целый год готовилась к крещенскому погружению. У этой дамы в ее 65 напрочь отсутствуют целюлит и возрастная хандра. Параметры фигуры 90-60-90 она считает уже устаревшими, хотя и возможным вариантом. Но в ее года худосочной быть просто неприлично!

Елена Роменская:

Каждая женщина, чтобы сохранить молодость и здоровье, должна каждое Крещение три раза нырять.

Те, кто сухопутную жизнь променял на воду, и для кого H2O – это его дом родной, но, правда, сдобренный хлоркой и температурой в 27 градусов, крещенское погружение рассматривают, как экскурсию на необитаемый остров. Член национальной команды по водному поло Роман Гузанов ощутил все прелести студеной воды.

Роман Гузанов, член национальной команды Беларуси по водному поло:

Крещенская вода отличается – она целебная. Я год не болею после этого. В 7 утра эта маленькая чаша приняла в свои ледяные объятия более 70 человек, и в течение всего дня, вплоть до 22 часов, каждый желающий смог придти сюда и окунуться – прямо с головой.

Юлия Павловская, начальник Дворца водного спорта:

Наш бассейн – единственный бассейн в Минске, который поддерживает крещенские традиции и который позволяет приобщиться к здоровому образу жизни и поддерживать христианские традиции.