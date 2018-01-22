К концу недели морозы в Беларуси ослабнут

Новости Беларуси. Во второй половине недели ожидается дождь и мокрый снег.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, температура будет постепенно расти, но погода ухудшится.

23 января осадки не предвидятся. В отдельных районах страны ночью и утром ожидаются изморозь и туман. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра упадёт до -9..-15°С. При прояснениях прогнозируется до -16..-18°С. Во второй половине недели температура поднимется до -5..-11°С.

24 января ночью будет холодно, но без осадков. Утром может пройти кратковременный снег. В Брестской и Гродненской областях будет мокрый снег с дождём, возможен гололёд. В некоторых местах сгустятся туманы, дороги покроет гололедица. Ночной воздух охладится до -10..-16°С, при прояснениях температура может снизиться до -18°С. В дневное время суток потеплеет до -3..-9°С. В западных районах республики ожидаются морозы до -8..-9°С, днём температура поднимется до -2..+1°С.

25 января на большей части Беларуси пройдут кратковременные мокрый снег и дождь. В отдельных районах ожидаются туман, гололёд, гололедица на дорогах. Ночью температура составит -3..-8°С, на востоке страны столбик термометра опустится до -10°С, в западных районах прогнозируется около нуля. Днём потеплеет до -3..+3°С.

26 января по северо-западу страны пройдут мокрый снег и дождь, прогнозируются слабые туман и гололед. Местами дороги покроет гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -6..0°С, по юго-востоку -7..-10°С. Днём потеплеет до -3..+3°С.